Një javë nga kur u vranë tre persona në Gjilan dhe një në Hajvali, katër të dyshuarit vazhdojnë të ikin nga shteti
Kanë kaluar një javë kur Kosova është tronditur nga humbja e pesë jetëve si pasojë e vrasjeve. Tre persona janë vrarë të dielën në Gjilan dhe një në Prizren, ndërsa një tjetër është vrarë sot një javë (të hënën) në Hajvali. Në Gjilan, janë vrarë babë e bir Selami dhe Edmond Hasani si dhe Abedin…
Lajme
Kanë kaluar një javë kur Kosova është tronditur nga humbja e pesë jetëve si pasojë e vrasjeve.
Tre persona janë vrarë të dielën në Gjilan dhe një në Prizren, ndërsa një tjetër është vrarë sot një javë (të hënën) në Hajvali.
Në Gjilan, janë vrarë babë e bir Selami dhe Edmond Hasani si dhe Abedin Hoxha, ndërsa është plagosur një person. Të dyshuarit për vrasjen e tyre janë Mefail Shkodra, dhe dy djemtë e tij Edonis dhe Engjull Shkodra, të cilët ende nuk kanë rënë në duart e shtetit.
Menjëherë pas vrasjes, Mefail Shkodra me dy djemtë janë larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa Policia janë duke i kërkuar brenda Kosovës dhe jashtë saj.
Ditë më parë, Policia e rajonit të Gjilanit ka thënë se kanë ndërmarrë masa të shtuara për lokalizimin dhe arrestimin e tre të dyshuarve për vrasjen e trefishtë që ndodhi atje mesditën e së dielës së kaluar.
Po ashtu policia ka njoftuar të gjitha pikat kufitare dhe kanë zhvilluar bastisje në vendet ku “kanë besuar” se mund të strehohen të dyshuarit.
“Policia e Kosovës ka ndërmarrë masa të shtuara për lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarve të këtij rasti të rëndë. Përveç masave operative që i kemi në vazhdimësi kemi apeluar edhe përmes mediave duke i bërë publike profilet e personave të dyshimtë të kërkuar dhe kushdo që posedon informacion në lidhje me vendndodhjen e tyre ta kontaktoj Policinë e Kosovës ku do qoftë në stacionin ma të afërt. Janë njoftuar të gjitha pikatë kufitare që nga momenti i parë kur është raportuar rasti. Janë zhvilluar shumë bastisje në lokacione të ndryshme ku kemi besuar se mundë të strehohen të dyshuarit”, thuhet në përgjigjen e policisë në Gjilan.
Në lidhje me rastin, katër zyrtarë policorë janë suspenduar nga Inspektorati Policor i Kosovës si të përfshirë në rast.
Vrasja që ka ndodhur në Gjilan raportohet të ketë nisur për shkak të fajdeve, pasi që i dyshuari kryesor për rastin Mefail Shkodra ishte arrestuar në vitin 2024 për fajde dhe detyrim por më pas edhe ishte liruar.
Në arrati, sikurse Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij, ndodhet edhe Xhemajl Nuhiu, i dyshuari për vrasjen e Muhamet Matoshit në Hajvali.
Policia e Kosovës ka publikuar fotografi të Xhemajl Nuhiut, si të dyshuar për vrasjen e Matoshit.
“Për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e vendndodhjes së tij, na kontaktoni direkt në: E-mail: [email protected] ose në numrin 192”, shkruan në njoftim.
41 vjeçari Muhamet Matoshi vdiq si shkak i plagëve që mori dhe të cilave nuk arriti t’u bëjë ballë.
E siç raportohet arsyeja që çoi deri tek vrasja është tejet banale.
Pas një shkëmbimi fjalësh në mes viktimës dhe të dyshuarit Xh.N, situate ka dalë jashtë kontrollit deri në përdorimin e armës së zjarrit, e që përfundoi tragjikisht me vdekjen e Matoshit në vendin e ngjarjes.
Rastet e fundit të vrasjeve në vend kanë tronditur vendin, ku brenda vetëm një jave janë vrarë tre persona në Gjilan, një në Prizren dhe një në Hajvali.
Ekspertët e sigurisë e kanë parë si të rëndë dhe të rrezikshme, situatën e krijuar me vrasjet në Kosovë. /Lajmi.net/