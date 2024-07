Një i vdekur dhe katër të lënduar në një aksident trafiku në autostradën “Arbën Xhaferi”

Një person ka ndërruar jetë dhe katër të tjerë janë lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në autostradën “Arbën Xhaferi”, drejtimi Lipjan-Ferizaj kilometri i 15-të.

Në këtë aksident janë përfshirë dy automjete transportuese, njëri në lëvizje dhe tjetri i ndaluar në shiritin emergjent.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha i cili ka njoftuar se viktima ishte një 44 vjeçar.

Katër personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK-Prishtinë.

Në lidhje me shkaktimin e aksidentit një person është dërguar në mbajtje për 48 orë.

“Ekipet relevante policore kanë dal ne vendin e aksidentit, perfshirë edhe ato të hetimeve të cilat po punojnë në identifikimin e shkaqeve të aksidentit dhe rrethanave që e karakterizojnë. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori. Humbja e jetëve njerëzore si pasojë e pakujdesisë së drejtuesve te automjeteve po behet gjithnje e më shqetsuese, andaj kerkojme nga te gjithe drejtuesit e utomjeteve te jenë më vigjilent dhe te respektojne rregullat ne trafikun rrugor. Respektimi i shenjave në trafik dhe pershtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë eshte domosdoshmeri per nje siguri me te madhe rrugore. Megjithatë, Policia e Kosovës po ndermerr dhe do te ndermerr ne vazhdimesi masa rigoroze ligjore ndaj te gjithe atyre që bien ndesh me rregullat dhe ligjet e trafikut dhe në një menyre apo tjeter rrezikojnë sigurinë e pjesmartësve në rrugë. Lidhur me shkaktimin e aksidentit ne fjale me urdher te prokurorit nje person i dyshuar dergohet ne mbajtje per 48 orë per procedura te metejme ligjore”, ka thënë Hoxha për lajmi.net.