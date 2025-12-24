Një i lënduar nga aksidenti në rrugën e Varoshit

Lajme

24/12/2025 20:54

Një aksident mes dy veturave ka ndodhur sonte në rrugën e Varoshit, ku i lënduar ka mbetur një person.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, tha se viktima ka pësuar lëndime të lehta dhe i njëjti ka kërkuar ndihmë mjekësore në Emergjencën e Ferizajt dhe me pas është liruar në shtëpi.

“Sonte, rreth orës 19:30, në rrugën e Varoshit ka ndodhur një aksident trafiku ndërmjet dy veturave civile. Si pasojë e aksidentit, një person ka pësuar lëndime të lehta, i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore në Emergjencën e Ferizajt dhe pas trajtimit është liruar në shtëpi”, thuhet në konfirmim.

December 24, 2025

