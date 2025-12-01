Një i burgosur diagnostikohet me HIV/AIDS

Veç 3 ditë para shënimit të ditës ndërkombëtare kundër HIV/AIDS, listës së qytetarëve të infektuar me këtë sëmundje ngjitëse iu shtua një i burgosur. Ky evidentim rishtas rrit shifrën e infektuarve me HIV përgjatë 2025-ës në 31. Brenda këtij viti janë shënuar edhe 6 vdekje, 4 nga ta në klinikën infektive, derisa krejt këto të dhëna…

Lajme

01/12/2025 21:57

Veç 3 ditë para shënimit të ditës ndërkombëtare kundër HIV/AIDS, listës së qytetarëve të infektuar me këtë sëmundje ngjitëse iu shtua një i burgosur.

Ky evidentim rishtas rrit shifrën e infektuarve me HIV përgjatë 2025-ës në 31.

Brenda këtij viti janë shënuar edhe 6 vdekje, 4 nga ta në klinikën infektive, derisa krejt këto të dhëna u bënë të ditura gjatë një tryeze të akterëve shëndetësorë.

Së fundmi vërehet se përqindjen më të lartë të të prekurve me HIV e përbëjnë burrat të cilët kryejnë marrëdhënie seksuale me burrat.

Në Kosovë rasti i parë me HIV është regjistruar me 1986, dhe që nga atëherë e deri më tani në vend janë diganostikuar 246 raste derisa përgjatë kësaj periudhe kanë vdekur 57 nga ta./klankosova

Artikuj të ngjashëm

December 1, 2025

Mushkolaj: NISMA ende mund t’i bashkohet LDK-së para zgjedhjeve

December 1, 2025

KFOR-i vazhdon patrullimin në veriun e Kosovës

Lajme të fundit

Mushkolaj: NISMA ende mund t’i bashkohet LDK-së para zgjedhjeve

Iu fut poshtë jorganit? Klipi që zbulon më...

KFOR-i vazhdon patrullimin në veriun e Kosovës

Sa ka gjasa që ish-krerët e UÇK-së, epilogun ta presin në liri?