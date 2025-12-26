Një grua u prezantua si prokurore dhe i kërkoi para për t’ia kryer një rast- detaje nga ngjarja në Prishtinë
Një rast i mashtrimit është rapotuar dje në rrugën B Prishtinë. Ankuesja femër ka raportuar se e dyshuara femër, duke u prezantuar si zyrtare shtetërore (prokurore) ka marrë para nga viktima si shpërblim për t’i kryer një rast. Më 25.12.2025 e dyshuar është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/
Lajme
Një rast i mashtrimit është rapotuar dje në rrugën B Prishtinë.
Ankuesja femër ka raportuar se e dyshuara femër, duke u prezantuar si zyrtare shtetërore (prokurore) ka marrë para nga viktima si shpërblim për t’i kryer një rast.
Më 25.12.2025 e dyshuar është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/