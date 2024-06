Një grua në Prizren raporton se u godit me thikë nga babai i saj, Policia jep detaje Një grua në Prizren ka raportuar në Polici se babai i saj, nën ndikimin e alkoolit, e ka goditur me thikë dhe i ka shkaktuar lëndime trupore. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. “Prizren 14.06.2024 – 00:10. Viktima femër kosovare, ka raportuar se i dyshuari mashkull kosovar (babai i saj), nën…