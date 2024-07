Një grua në Fushë Kosovë raporton se u dhunua nga burri me të cilin ishte në lidhje dashurie Një grua në Fushë Kosovë ka raportuar në Polici se është dhunuar nga burri me të cilin ishte në lidhje dashurie. Përmes raportit 24 orësh, Policia ka bërë me dije se viktima është dërguar për ekzaminim mjekësor, derisa nuk raportohet për të arrestuar. “DHUNIM – Fushë Kosovë 09.07.2024-03:00. Më 12.07.2024 viktima femër kosovare, ka raportuar…