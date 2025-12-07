Një grua gjendet e vdekur në Klinë

Lajme

07/12/2025 15:51

Një person pa shenja jete është gjetur sot në fshatin Grabanicë të Klinës.

Konkretisht ngjarja ka ndodhur në afërsi të urës së lumit Bistrica.

Në lidhje me këtë rast, nuk dihen shumë informacione e as viktima nuk është identifikuar ende.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit policorë me njësitet relevante, prokurori, si dhe ekipi mjekësor.

Lidhur me rastin tashmë kanë nisur hetimet si “Vdekje e dyshimtë”.

