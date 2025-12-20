Një grua dërgohet pa shenja jete në spitalin e Gjakovës, Policia nis hetimet

Të premten, në emergjencën e Gjakovës, një grua është dërguar pa shenja jete. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion dhe se hetimet për vdekjen kanë nisur. “Rr. Mbretëresha Teutë, Gjakovë 19.12.2025, 23:00. Është raportuar se në Emergjencë është sjellë pa shenja jete…

Lajme

20/12/2025 09:28

Të premten, në emergjencën e Gjakovës, një grua është dërguar pa shenja jete.

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion dhe se hetimet për vdekjen kanë nisur.

“Rr. Mbretëresha Teutë, Gjakovë 19.12.2025, 23:00. Është raportuar se në Emergjencë është sjellë pa shenja jete viktima femër kosovare, vdekjen e të cilës e ka konfirmuar mjeku kujdestar. Sipas mjekut viktima nuk ka pasur shenja të dhunës. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion”, njofton PK.

