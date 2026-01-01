Një grua bie nga ura e re e Ibrit, shpëtohet nga një polic – dërgohet në Emergjencë
Një grua ka rënë nga ura e re e Ibrit në Mitrovicë mbrëmjen e 1 janarit. Ajo është dërguar në emergjencën e qytetit, ndërsa rastin për “Jepi zë” e ka konfirmuar drejtori i Spitalit të Mitrovicës, Gëzim Berisha. Berisha ka thënë se pacientja është jashtë rrezikut për jetë. “Po është një pacient i tillë. Nuk…
Lajme
Një grua ka rënë nga ura e re e Ibrit në Mitrovicë mbrëmjen e 1 janarit.
Ajo është dërguar në emergjencën e qytetit, ndërsa rastin për “Jepi zë” e ka konfirmuar drejtori i Spitalit të Mitrovicës, Gëzim Berisha.
Berisha ka thënë se pacientja është jashtë rrezikut për jetë.
“Po është një pacient i tillë. Nuk ka lëndime serioze. Është jashtë rrezikut për jetë. Është duke u monitoruar në Emergjencë”