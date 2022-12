Një fotoreporter vdes në Katar ndërsa mbulonte Kupën e Botës

Sipas raportimeve të fundit nga mediet e jashtme, njoftohet që një fotoreporter ka vdekur.

Fotoreporteri Khalid al-Misslam nga kanali i lajmeve të Katarit Al Kass TV ndërroi jetë të shtunën.

Shkaqet e vdekjes së tij ende janë të paqarta.

Një ditë më parë, gazetari amerikan i futbollit, Grant Wahl, 48 vjeç, u rrëzua në ndeshjen mes Argjentinës dhe Holandës./Lajmi.net/

