Një foshnjë e porsalindur është shpëtuar pasi u gjet e varrosur e gjallë në një fermë

Fëmija u zbulua nga një punëtor i cili dalloi një fytyrë duke poking ndërsa punonte në fusha në Khatima, India të Mërkurën, shkruan “DailyStar”.

Pamjet tregojnë burrin, vendasit e tjerë dhe policinë që punojnë furishëm për të nxjerrë foshnjën jashtë – duke i shpëtuar jetën, transmeton lajmi.net.

Fëmija i mbuluar me pluhur shfaqet i palëvizshëm ndërsa një grua fshin fytyrën dhe e mbështjell me një shall.

Mrekullueshëm, pasi foshnja u dërgua me urgjencë në një spital për të marrë trajtim, tani thuhet se është në një gjendje të qëndrueshme.

Është e panjohur se si foshnja u varros në fushë, e cila ndodhet afër kufirit të vendit me Nepalin.

Deri më tani, gjithashtu nuk është konfirmuar ende nëse fëmija është djalë apo vajzë.

Tetorin e kaluar një foshnjë tjetër, gjithashtu në Indi, u zbulua e gjallë në një qyp balte të groposur disa metra nën sipërfaqen e tokës.

Një burrë po varroste fëmijën e tij i cili kishte vdekur në spital kur dëgjoi të qante në një varrezë në shtetin verior të Uttar Pradesh, transmeton lajmi.net.

Pasi gërmoi dy ose tre metra dheu, ai gjeti vajzën katër ditore që ishte varrosur në një tenxhere balte.

Hitesh Sirohi i tha Times of India se e gjeti foshnjën të mbështjellë me një leckë dhe duke qarë.

“Në një moment mendova se vajza ime ishte gjallë”, tha ai në atë kohë.

“Por zëri në të vërtetë vinte nga qypi”.

Një roje e sigurisë së varrezave i tha policisë dhe vajza u dërgua në një spital aty pranë.

Mbikëqyrësi mjekësor Alka Sgarna, i cili mbikëqyri trajtimin e tot, tha për CNN: “Foshnja kishte disa infeksione dhe peshonte vetëm 1.5 kg”.

Vajza kishte probleme të ndryshme me frymëmarrjen dhe i duhej një ventilator, me vlerësimin e ekspertëve që ajo kishte kaluar disa orë në tokë. /Lajmi.net/