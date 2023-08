​Një e katërta e njerëzimit përballet me stres ekstrem për ujin Sipas një raporti të ri, bota po përballet me një “krizë të paprecedentë të ujit” të nxitur nga kërkesa në rritje dhe kriza e përshpejtuar e klimës. Një e katërta e popullsisë së botës aktualisht përballet me “stres jashtëzakonisht të lartë të ujit” çdo vit, me 1 miliard njerëz të tjerë që pritet të preken…