“Një ditë tjetër, një xhirim tjetër”, Rita Ora ngacmon imagjinatën e ndjekësve me dekolte të hapur nga dhoma e zhveshjes

Rita Ora ‘ndezi’ Instagramin të enjten teksa ndau disa fotografi të dhomës së zhveshjes nga prapaskena e një fotosesioni joshës, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja ngacmoi ndjekësit me një dekolte të hapur derisa xhironte veten duke modeluar me një xhaketë mëndafshi ngjyrë të verdhë ndërsa një floktar ia rregullonte flokët.

Xhaketa e saj me mëngë të gjata ishte zbukuruar me një dizajn të shtypur dhe paraqiti detaje me të cilat Rita i la pjesërisht të ndara pasi e zbërtheu atë në mes. Ajo bashkoi pamjen me xhinse të markës së njohur Christian Dior.

Këngëtarja e projektit Let You Love Me e theksoi bukurinë e saj natyrale me një makijazh të bukur dhe një buzëkuq rozë. Rita shkroi në mbishkrimin e videos: “Një ditë tjetër, një xhirim tjetër “.

Ylli aktualisht është duke punuar në serinë e fundit të The Voice në Sidnei, pasi udhëtoi në Australi me motrën e saj Elena, e cila shërben si menaxhere e saj.

Gjatë kohës së pushimit, bukuroshja bionde është fotografuar duke shijuar temperaturat me bikini në Sydney Harbour./Lajmi.net/