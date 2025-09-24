Një ditë pas shkarkimit të Veliajt, Rama thërret në takim ministrat dhe deputetët e Tiranës

Një ditë pas shkarkimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të mbledhë sot deputetët e qytetit dhe ministrat e qeverisë. Mbledhja do të zhvillohet në orën 18:00 në Kryeministri dhe në fokus të diskutimeve do të jenë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, si dhe mbështetja për kandidaten e Partisë…

Lajme

24/09/2025 12:20

Një ditë pas shkarkimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të mbledhë sot deputetët e qytetit dhe ministrat e qeverisë.

Mbledhja do të zhvillohet në orën 18:00 në Kryeministri dhe në fokus të diskutimeve do të jenë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, si dhe mbështetja për kandidaten e Partisë Socialiste, Ogerta Manastirliu.

Takimi pritet të shërbejë për koordinimin e strategjisë së PS-së dhe për të diskutuar hapat e ardhshëm për sigurimin e një fushate të suksesshme në kryeqytet, pas largimit të Veliajt, raporton Tv Klan.

Artikuj të ngjashëm

September 24, 2025

Të premten dorëzohet kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj kryeparlamentarit Dimal...

Lajme të fundit

Retrospektivë: Lëkura e Hashim Thaçit

Të premten dorëzohet kallëzim penal në Prokurorinë Speciale...

Aksioni i sotëm policor lidhet me përgjimet në...

Musliu: Radoiçiq gëzon mbrojtjen e Vuçiqit, Serbia të...