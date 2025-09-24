Një ditë pas shkarkimit të Veliajt, Rama thërret në takim ministrat dhe deputetët e Tiranës
Një ditë pas shkarkimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të mbledhë sot deputetët e qytetit dhe ministrat e qeverisë. Mbledhja do të zhvillohet në orën 18:00 në Kryeministri dhe në fokus të diskutimeve do të jenë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, si dhe mbështetja për kandidaten e Partisë…
Lajme
Një ditë pas shkarkimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të mbledhë sot deputetët e qytetit dhe ministrat e qeverisë.
Mbledhja do të zhvillohet në orën 18:00 në Kryeministri dhe në fokus të diskutimeve do të jenë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, si dhe mbështetja për kandidaten e Partisë Socialiste, Ogerta Manastirliu.
Takimi pritet të shërbejë për koordinimin e strategjisë së PS-së dhe për të diskutuar hapat e ardhshëm për sigurimin e një fushate të suksesshme në kryeqytet, pas largimit të Veliajt, raporton Tv Klan.