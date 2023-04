Një ditë para seancës së Këshillit të Sigurimit, Gërvalla regjistron një takim të nivelit ndërkombëtar

Ajo, një ditë para seancës së Këshillit të Sigurimit, është takuar me Lana Zaki Nusseibeh, përfaqësuese e Emirateve të Bashkuara në OKB, përcjell lajmi.net.

Takimin e konfirmoi vet MPJD përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”.

”E informoi atë për përditësime të rëndësishme, shkëmbyen vërejtje të shkëlqyera për progresin e 🇽🇰, diskutuan për forcimin e lidhjeve 🇽🇰🇦🇪 edhe më shumë dhe e falënderuan për mbështetjen e vendosur”, thuhet në cicërimë.

Më poshtë edhe postimi i plotë:

On the agenda ahead of #UNSC, DPM/FM @gervallaschwarz had a great talk w/the PR of 🇦🇪 to @UN Lana Zaki Nusseibeh.

Informed her of important updates, exchanged great remarks about 🇽🇰’s progress, discussed strengthening 🇽🇰🇦🇪 ties even more & thanked her for the firm support. pic.twitter.com/vcUG4vBZnn

— MFA Kosova 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) April 26, 2023