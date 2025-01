Një çift me fëmijë tentuan të fluturojnë nga Aeroporti i Prishtinës me dokumente false, babai dërgohet në mbajtje Një çift me fëmijët e tyre janë munduar që nga Aeroporti i Prishtinës për në Vjenë të fluturojnë duke prezantuar leje qëndrim të një shteti tjetër, e cila dyshohet të jetë e falsifikuar. Babai është dërguar në mbajtje, ndërsa nëna bashkë me fëmijët në qendrën për punë sociale, shkruan lajmi.net. “ANP Adem Jashari / 15.01.2025…