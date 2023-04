Një bazë amerikane në Siri sulmohet me raketa Një sulm me raketa synoi një bazë amerikane, por pa shkaktuar lëndime apo dëme. Kështu thotë vetë ushtria amerikane në një deklaratë. Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut raporton se pas sulmit mund të qëndrojnë luftëtarë të mbështetur nga Irani me bazë në Sirinë lindore. Të paktën 900 forca amerikane janë aktive në vendin…