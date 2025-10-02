“Një akt të hapur të mos-tolerancë” – Gjuriq e quan provokim heqjen e mbishkrimit cirilik në Mitrovicë

Shefi i diplomacisë serbe Marko Gjuriq deklaroi sot se heqja e një mbishkrimi me shkronja cirilike në Mitrovicë është "një provokim i qëllimshëm dhe nuk është aspak një akt administrativ neutral." Gjuriq në rrjetin social X e quajti këtë veprim "një akt të hapur të mos-tolerancës."

02/10/2025 18:50

Shefi i diplomacisë serbe Marko Gjuriq deklaroi sot se heqja e një mbishkrimi me shkronja cirilike në Mitrovicë është “një provokim i qëllimshëm dhe nuk është aspak një akt administrativ neutral.”

Gjuriq në rrjetin social X e quajti këtë veprim “një akt të hapur të mos-tolerancës.”

“Ky vendim është thellësisht jodemokratik, kundër vullnetit të komunitetit lokal, në kundërshtim me parimet e multi-kulturës, tolerancës dhe respektit për diversitetin”, deklaroi Gjuriq.

Ai tha se “Prishtina nuk respekton sundimin e ligjit” dhe u bëri thirrje ndërkombëtarëve të reagojë.

Sot në Mitrovicën e Veriut është hequr tabela “Kosovska Mitrovica” me mbishkrim cirilik. Në vend të saj, autoritetet komunale kanë marrë vendim që të vendoset tabela me emërtimin shqip të Mitrovicës.

