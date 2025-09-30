Një aksident me fatalitet – Policia shqipton mbi dy mijë gjoba brenda 24 orëve të fundit
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2181 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 35 aksidente trafiku me dëme materiale, 22 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, kurse një aksident përfundoi me fatalitet. Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona, 11 janë dërguar në mbajtje.
Lajme
Policia e Kosovës ka shqiptuar 2181 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 35 aksidente trafiku me dëme materiale, 22 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, kurse një aksident përfundoi me fatalitet.
Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona, 11 janë dërguar në mbajtje.