Një aksident me fatalitet – Policia shqipton mbi dy mijë gjoba brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2181 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 35 aksidente trafiku me dëme materiale, 22 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, kurse një aksident përfundoi me fatalitet. Policia e Kosovës ka arrestuar 15 persona, 11 janë dërguar në mbajtje.

Lajme

30/09/2025 09:50

