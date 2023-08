Një aeroport në Francë do të emërohet me emrin e mbretëreshës Elizabeth II Franca do të emërojë një aeroport në veri me emrin e mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II, thanë autoritetet lokale. “Kryebashkiaku i Le Touquet Paris-Plage, Daniel Fasquelle, ka marrë zyrtarisht miratimin e mbretit Charles III për të emëruar aeroportin ndërkombëtar të Le Touquet Paris-Plage me emrin e mbretëreshës Elizabeth II”, tha bashkia e qytetit në një…