19-vjeçarja Zara Rutherford do të fluturojë mbi 52 vende dhe dy herë përtej Ekuatorit gjatë udhëtimit të saj.

Rënia kryq e tërthor e globit përfshin 70 ndalesa të planifikuara me 19 ditë pushimi dhe do të përfundojë në Kortijk më 4 nëntor.

Rutherford, e cila jeton në Belgjikë, tha se “sfida më e madhe” do të jenë vendet e largëta si Rusia veriore ose Groenlanda. “Aty nuk ka shumë njerëz që jetojnë, prandaj nëse diçka do të shkonte keq, do të gjendem në një situatë të pakëndshme”, tha ajo.