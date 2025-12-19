Një 12 vjeçare vdes në spitalin e Prizrenit
Lajme
Një femër raportohet të ketë vdekur në spitalin e Prizrenit mbrëmë.
E njëjta ishte duke u trajtuar në spital, në kuadër të Klinikës së Pediatrisë ndërsa vdekjen e saj e ka konstatuar mjeku kujdestar.
E siç raportohet e njëjta ishte e mitur, saktësisht 12 vjeç.
Rreth orës 16:00, Stacioni Policor Prizren është njoftuar për rastin, ndërsa njësitë policore kanë dalë menjëherë në Emergjencë, konkretisht në repartin e Pediatrisë, ku nga mjeku përgjegjës është konfirmuar vdekja e pacientes.
Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. /Lajmi.net/