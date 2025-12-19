Një 12 vjeçare vdes në spitalin e Prizrenit

Një femër raportohet të ketë vdekur në spitalin e Prizrenit mbrëmë. E njëjta ishte duke u trajtuar në spital, në kuadër të Klinikës së Pediatrisë ndërsa vdekjen e saj e ka konstatuar mjeku kujdestar. E siç raportohet e njëjta ishte e mitur, saktësisht 12 vjeç. Rreth orës 16:00, Stacioni Policor Prizren është njoftuar për rastin,…

Lajme

19/12/2025 09:12

Një femër raportohet të ketë vdekur në spitalin e Prizrenit mbrëmë.

E njëjta ishte duke u trajtuar në spital, në kuadër të Klinikës së Pediatrisë ndërsa vdekjen e saj e ka konstatuar mjeku kujdestar.

E siç raportohet e njëjta ishte e mitur, saktësisht 12 vjeç.

Rreth orës 16:00, Stacioni Policor Prizren është njoftuar për rastin, ndërsa njësitë policore kanë dalë menjëherë në Emergjencë, konkretisht në repartin e Pediatrisë, ku nga mjeku përgjegjës është konfirmuar vdekja e pacientes.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Theret me thikë një person në Prizren

Lajme të fundit

Labi: Jam penduar për disa gjëra që i kam thënë

Theret me thikë një person në Prizren

Hetimi disa mujor i Policisë së Kosovës me...

Ndalohet serbi në Jarinje, po barte 10 mijë euro të padeklaruara