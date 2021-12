Një 11-vjeçar dërgohet i vdekur në emergjencën e Rahovecit

Lajmin për lajmi.net e konfirmoi zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Nusret Gjurkaj.

Rasti është hapur për hetime, teksa trupi i pajetë me kërkesë të familjarëve është dërguar për obduksion.

“Sot me datën 24.12.2021 në ora 16:45 nga emergjenca e QKMF Rahovec Stacioni policor -Rahovec është njoftuar se nga familjaret eshte sjellur nje femije i moshes 11 vjeqare pa shenja jete. Pas kontrollit nga mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij.

Rastit iu eshte pergjigjur patrulla si dhe njesiti i hetimeve te SP Rahovec.

Per rastin eshte kontaktuar kryeprokuroi dhe hapet rasti Hetim i vdekjeje, ndersa trupi i pajetë me kerkese te familjareve dergohet ne institutin e mjeksisë ligjore per obduksin”, njoftoi Gjurkaj. /Lajmi.net/