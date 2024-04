​Nivelit i ulët i pagave, OShP përballet me mungesë të stafit

Organi Shqyrtues i Prokurimit është duke u përballur me mungesë të stafit, kjo për shkak të dorëheqjeve të tyre si pasojë e nivelit të ulët të pagave. Si rrjedhojë e kësaj, kryetarja e Organit Shqyrtues të Prokurimit, Vjosa Gradinaj ka theksuar se ka vonesë në trajtimin e lëndëve.

Gradinaj gjatë raportimit në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, gjatë shqyrtimit të Raportit vjetor të punës së Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2023 ka thënë se nga puna shtesë, punëtoret në këtë institucion po përballen me fluks të punës, derisa shtoi se ka edhe dorëheqje të tyre.

Jemi në fazën e rekrutimi edhe për stafin tjetër të mbetur

“Bordi aktual i njëjti ushtron mandatin e tij, dhe në këtë përbërje është përballur me fluks të lëndëve të reja. Jemi në fazën e rekrutimi edhe për stafin tjetër të mbetur. Kemi pranuar tri dorëheqje, po ndikon puna shtesë që po ndikohen punëtorët e OShP-së. Sa i përket vitit 2023, OShP ka pranuar gjithsej 1071 lëndë, 345 janë kthyer në rivlerësim, nga të cilat 85 lëndë janë anuluar. OShP ka nevojë për punëtor të rinj, marrë parasysh edhe ftesat e vazhdueshme nga gjykata 300 ftesa i kemi pranuar, kemi nevojë edhe për zyrtar ligjor dhe të IT”, tha Gradinaj.

Ndërsa deputeti nga partia në pushtet, Eman Rrahmani ka thënë poashtu se është e pamundur që me këtë numër të stafit të funksionojë ky institucion.

Nuk ka kapacitet të kryej punën me këtë staf

“Është mirë me pas krahasim edhe me vitet e kaluara, tek numri ankesave e aktivitetet tjera. Shqetësuese është numri i të punësuarve me aktivitetin që bëhet, si OShP kanë ardhë me kërkesë për rritjen e tyre dhe nuk e keni pranuar me një arsyetim të ndryshimit të ligjit qysh para dy viteve. Nuk ka mundësi teorike e praktike me funksionu OShP në detyrën e saj që është aty. Është e pamundur të analizohet secila lëndë në këtë drejtim, nuk ka kapacitet të kryej punën me këtë staf”, tha Rrahmani.

Zyrtari financiar në këtë institucion, Agim Shaqiri ka thënë se nuk kanë gjetur mirëkuptim për ngritje të koeficientit për zyrtarët, ani pse ka dorëheqje të profesionistëve për këtë shkak.

Nuk kemi gjet mirëkuptim për ngritje të koeficientit për zyrtarët

“OShP ka buxhet të vogël për dy kategori sidomos për paga dhe mëditje dhe për kategorinë mallra dhe shërbime. Nuk kemi gjet mirëkuptim për ngritje të koeficientit për zyrtarët. Muajin paraprak kanë dhënë dorëheqje dy, momentalisht jemi pa zyrtar të teknologjisë së informacionit. Mora një njoftim që edhe sot ka dhënë një dorëheqje, por kanë paralajmëruar edhe dy të tjerë. Ky është shqetësim për nivelin e pagave. Vlera totale depozitave ka qenë mbi dy milion euro”, tha ai.

Deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Avdullah Hoti ka thënë se pasojat e ligjit të pagave janë të mëdha e shqetësuese.

Ai derisa ka pyetur për arsyet e vonesës në shqyrtimin e lëndëve, ka thënë se gjysma e dorëheqjeve po ndodhin për shkak të pakënaqësisë me koeficientin e ri të pagave.

Jemi duke parë pasojat e ligjit të pagave të koeficientit

“Jemi duke parë pasojat e ligjit të pagave të koeficientit. Prej dëmeve keni 21 anëtar stafi, prej tyre 13 kanë dhënë dorëheqje në këto tre vite, gjysma stafit është ndërruar, arsyeja kryesore koeficienti. A mund të themi se kjo kategori ka filluar pas ligjit të pagave. Pra, vonesat në shqyrtimin e lëndëve janë pasojë e largimit të stafit”, tha Hoti.

Këtë e ka pohuar Shaqiri, duke thënë se e gjithë kjo po ndodhë për shkak të mungesës së stafit si pasojë e largimit të tyre nga niveli i pagave të ulëta.

Ndërkaq, nuk ka pasur kuorum të mjaftueshëm për raportin plotësues.

Ndërsa në mungesë të auditores së përgjithshme, Vlora Spanca shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2022 dhe 2023 është shtyrë për një ditë tjetër.