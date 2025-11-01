Niveli i ujit në Liqenin e Batllavës bie ndjeshëm për shkak të thatësisë
Liqeni i Batllavës po përballet me një rënie të dukshme të nivelit të ujit. Sipas pamjeve të siguruara nga Lajmi.net situata është bërë e dukshme veçanërisht në disa zona ku më parë uji mbulonte sipërfaqe më të mëdha, duke nxjerrë në pah rënie të theksuar të nivelit. Rënia e nivelit të ujit mund të ketë…
Liqeni i Batllavës po përballet me një rënie të dukshme të nivelit të ujit.
Sipas pamjeve të siguruara nga Lajmi.net situata është bërë e dukshme veçanërisht në disa zona ku më parë uji mbulonte sipërfaqe më të mëdha, duke nxjerrë në pah rënie të theksuar të nivelit.
Rënia e nivelit të ujit mund të ketë ndikime në furnizimin me ujë për banorët./Lajmi.net/