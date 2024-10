Niveli i pagave, ekspertët: Me pagën mesatare nuk mbulohen shpenzimet në Kosovë Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Nivelin e Pagave në Kosovë” për vitin 2023. Ministri i Financave ka thënë se rritja e pagës mesatare bruto i demanton të gjithë që e mendojnë se nuk ka pasur rritje. Por, ekspertët e ekonomisë thonë se me këtë pagë mesatare nuk mund të mbulohen as për së…