Nitaj thumbon LDK-në e Vetëvendosjen

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Muharrem Nitaj, ka thumbuar dy partitë opozitare, Lëvizjen Vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Ndonëse nuk ka përmendur emra, aludimi i tij është qartë se e ka fjalën për deputeten Albulena Haxhiu, që tha se veprimi i Haradinajt për të thirrur mbledhje të Qeverisë “do të ketë pasoja”.

Përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, Nitaj ka shkruar se “Pinjollët opozitar dështuan ta rrëzojnë Qeverinë Haradinaj edhe për gati dy vjet, rrahën ujë në havan kot!”.

Nitaj ka shkruar se nuk do të habitej nëse dikush nga opozita, pra nga LDK-ja e Vetëvendosje do të bëhej pjesë e një siç tha ai “Qeverie Kukull”, përcjell lajmi.net.

Postimi i plotë i Nitajt pa ndërhyrje:

Keta pinjollet opozitare deshtuan ta rrezojne Qeverine Haradinaj dhe per gadi dy vjet, rrahen uje ne havan kot!

Tash te gjendur perballe nje deshtimi te tille, kane filluar te shesin mend se si vendi nuk po u dashka me pase qeveri as ne doreheqje!!!

Po ku e keni degjuar ju se me doreheqjen ose me shkarkimin e qeverise, nje shtet po mbetka pa qeveri!?

Disa prej jush, qe e paskeshit krejt kete kete ekspertize e kulture juridike, pse nuk po na jepni mend si si te shkohet ne zgjedhje menjehere, por po merreni nese Ramush Haradinaj duhet me ndejt ne zyre apo jo!!!

Apo i keni ra pishman e po ju dhimbsen mandatet dhe ne vend qe te flisni per zgjedhje prap po merreni me Ramushin!

Hiç nuk do te çuditesha qe ndonjeri prej jush, te filloi te “reflektoje” e te behet pjese e skenarit te krijimit te nje Qeverie Kukull, natyrisht kjo me arsyen e njohur tashme, “ na u dasht ta bejme per interesa vendit”!

Se mos eshte hera e pare!. /Lajmi.net/