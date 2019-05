Nitaj: Deklarata e Edi Rames, nën dinjitetin e një kryeministri

Deputeti i AAK-së ka komentuar mbi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama i cili tha sonte se nuk i ka bërë presion kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj për heqje të taksës.

Madje, kryeministri Rama është shprehur se njëlloj i nervozuar me të është ndarë edhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Por deputeti i AAK-së këtë e quajtur si një deklaratë që është nën nivelin e një kryeministri, duke thënë kështu se Rama ka marrë anën e gabuar.

“Edi Ramës nuk ia heq dot kush të drejtën të flasë për Kosovën, por kjo nuk do të thotë se ai mund të eklipsojë dështimin e politikës së tij duke vjellur vner ndaj vendimit sovran të Qeverisë e të Kryeministrit të Kosovës”, ka shkruar Nitaj.

Lexoni postimin e plotë të tij:

Nuk i jap te drejte vetes per te komentuar se cfare ka ndodhur ne Berlin, por loja me fjale e Edi Rames per mohimin se ai nuk i paska kerkuar Ramush Haradinajt heqjen e takses, por ia paska sugjeruar ne dy raste pezullimin e saj, eshte neveritese dhe nen diniitetin e nje kryeministri.

Aq me teper kur ne katrahuren gjuhesore te tij, i pervijohet edhe fjala genjeshter, ani se ne te njejtin shkrim te tij, edhe vet e pranon se ne dy raste i paska sigjeruar Haradinajt ta pranoje kerkesen per pezullimin e takses!

Pse si e paska konceptuar Edi Rama sugjerimin per pezullimin e takses!? Mbeshtetje jo se jo!! Nderkaq sugjerimi, per ne ne Kosoves, nuk eshte hiç me pak se kërkese!

Edi Rames nuk ia heq dot kush te drejten te flase per Kosoven, por kjo nuk do te thot se ai mund ta eklipsoje deshtimin e politikes se tij, duke vjellur vner ndaj vendimi sovran të Qeverise e të Kryeministrit të Kosovës!

Nese Edi Rama do qe vertete te flase e ta ndihmoje Kosoven, duhet te mos marre ane, jo vetem ne relacionin ndermjet Kosoves e Serbise, por as brendaperbrenda Kosoves, siç ne nuk po marrim anë ne perplasjen e madhe politike ne Tirane!

“Gojet e keqija”po flasin se Edi Rama, jo vetem se ka marre ane, por ka kohe qe eshte ne anen e gabuar! ./Lajmi.net/