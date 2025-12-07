Nisma Socialdemokrate merr numrin 122 në fletëvotim – nis gara për 28 dhjetorin

Nisma Socialdemokrate do të garojë me numrin 122 në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor. Numri i subjektit u përcaktua sot gjatë procesit të tërheqjes së shortit, të organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

07/12/2025 14:43

