Nisma garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Edhe shumë pak minuta kanë mbetur deri tek përfundimi i afatit për certifikimin e partive politike për pjesëmarrjet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Deri në ora 23:30, 23 subjekte politike kanë plotësuar online formularin për t’u certifikuar, prej të cilave 3 koalicione, 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidati i pvarur. Në këto…

Lajme

30/11/2025 23:37

Edhe shumë pak minuta kanë mbetur deri tek përfundimi i afatit për certifikimin e partive politike për pjesëmarrjet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Deri në ora 23:30, 23 subjekte politike kanë plotësuar online formularin për t’u certifikuar, prej të cilave 3 koalicione, 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidati i pvarur.

Në këto zgjedhje, Nisma Socialdemokrate do të garoj e vetme, shkruan lajmi.net.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka dërguar listën e partive që kanë aplikuar për certifikim dhe koalicioneve.

SUBJEKTET POLITIKE APLIKUESE

Koalicionet:

  1. Koalicioni “PAI – PDAK – LPB”, i përbërë nga 3 parti politike: Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) dhe Lëvizja për Bashkëveprim (LPB)”;
  2. Koalicioni “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka Stranka Kosova (BSK) dhe Demokratska Stranka Vatan (DSV); dhe
  3. Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga 4 partitë politike: Lëvizja VETËVENDOSJE!, GUXO, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (PSHDK).

Partitë politike:

  1. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK;
  2. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK:
  3. Kosovaki Nevi Romani Partia;
  4. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA;
  5. Za Slobodu Pravdu i Opstanak;
  6. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI;
  7. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE;
  8. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS;
  9. SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU;
  10. SRPSKA LISTA;
  11. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS;
  12. FJALA;
  13. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS;
  14. LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK);
  15. ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS (AAK);
  16. KOSOVSKI SAVEZ; dhe
  17. NISMA SOCIALDEMOKRATE.

Iniciativat qytetare:

  1. PËR SOCIALDEMOKRATËT E ASHKALINJËVE; dhe
  2. INICIATIVA QYTETARE PËR KOSOVË.

Kandidatët e pavarur:

  1. NEDŹMIDIN SEJDILAR;

Nisma socialdemokrate, ka realizuar bisedime për koalicion me LDK-në, por ato dalin të kenë qenë të pasuksesshme. /Lajmi.net/

