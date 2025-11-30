Nisma garon e vetme në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Edhe shumë pak minuta kanë mbetur deri tek përfundimi i afatit për certifikimin e partive politike për pjesëmarrjet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Deri në ora 23:30, 23 subjekte politike kanë plotësuar online formularin për t’u certifikuar, prej të cilave 3 koalicione, 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidati i pvarur.
Në këto zgjedhje, Nisma Socialdemokrate do të garoj e vetme, shkruan lajmi.net.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka dërguar listën e partive që kanë aplikuar për certifikim dhe koalicioneve.
SUBJEKTET POLITIKE APLIKUESE
Koalicionet:
- Koalicioni “PAI – PDAK – LPB”, i përbërë nga 3 parti politike: Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) dhe Lëvizja për Bashkëveprim (LPB)”;
- Koalicioni “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka Stranka Kosova (BSK) dhe Demokratska Stranka Vatan (DSV); dhe
- Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga 4 partitë politike: Lëvizja VETËVENDOSJE!, GUXO, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (PSHDK).
Partitë politike:
- LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK;
- PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK:
- Kosovaki Nevi Romani Partia;
- JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA;
- Za Slobodu Pravdu i Opstanak;
- KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI;
- PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE;
- PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS;
- SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU;
- SRPSKA LISTA;
- INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS;
- FJALA;
- NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS;
- LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK);
- ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS (AAK);
- KOSOVSKI SAVEZ; dhe
- NISMA SOCIALDEMOKRATE.
Iniciativat qytetare:
- PËR SOCIALDEMOKRATËT E ASHKALINJËVE; dhe
- INICIATIVA QYTETARE PËR KOSOVË.
Kandidatët e pavarur:
- NEDŹMIDIN SEJDILAR;
Nisma socialdemokrate, ka realizuar bisedime për koalicion me LDK-në, por ato dalin të kenë qenë të pasuksesshme. /Lajmi.net/