Nisja e SunnyHill Festival, policia njofton për mbylljen e disa rrugëve “SunnyHill Festival 2024”, pritet të fillojë sot (e enjte), ku me vete do të sjellë shumë risi e aktivitete të ndryshme. Për këtë ka njoftuar edhe Policia e Kosovës të cilët thanë se transporti i pjesëmarrësve është i organizuar nga komuna e Prishtinës, ndërsa për pjesëmarrësit që kanë lejen përkatëse (hyrja do të jetë në…