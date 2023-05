Nisin punimet për termocentralin diellor në Bec të Gjakovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me Ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, mori sot pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve në projektin e termocentralit diellor me kapacitet 150 MW nga Solar Energy Group Europe, në fshatin Bec të komunës së Gjakovës.

Teksa veçoi miratimin e Strategjisë se re të Energjisë në Kuvendin e Kosovës, ai theksoi se orientimet e sektorit të energjisë për periudhën 10 vjeçare ne tashmë i kemi vendosur në këtë Strategji, me synimin që zhvillimi i sektorit të energjisë të shkojë drejt tranzicionit energjetik në përputhje me Marrëveshjen e Sofies dhe Planin e Gjelbër të Ballkanit Perëndimor 6, si dhe gradualisht drejt neutralitetit ndaj karbonit deri në 2050.

Javën e kaluar kryeministri Kurti, së bashku me Ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, si dhe Administratoren e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Samantha Power lancuan ankandin e parë për parkun me energji solare me kapacitet prej 100 MW.

Fjala e plotë e kryeministrit Kurti:

Kënaqësi që ndodhem sot në qytetin e bukur të Gjakovës për të inauguruar impiantin solar fotovoltaik me kapacitet prej 150 MË së bashku me Ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli.

Ky moment simbolizon jo vetëm një hap të rëndësishëm drejt qëllimeve tona për të ngritur kapacitetet nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, por edhe përkushtimin tonë të palëkundur për të krijuar një të ardhme më të ndritshme për vendin tonë.

Në Evropë shtimi i përpjekjeve për rritjen e Efiçiencës së Energjisë dhe ndërtimin e Burimeve të ripërtëritshme të energjisë janë bërë më të rëndësishme se kurrë, e padyshim që edhe synimi jonë është të zgjedhim rrugën drejt dekarbonizimit.

Orientimet e sektorit të energjisë për periudhën 10 vjeçare ne tashmë i kemi vendosur në Strategjinë e re të Energjisë të cilën e kemi miratuar në Kuvendin e Republikës me synimin që zhvillimi i sektorit të energjisë të shkojë drejt tranzicionit energjetik në përputhje me Marrëveshjen e Sofies dhe Planin e Gjelbër të Ballkanit Perëndimor 6, si dhe gradualisht drejt neutralitetit ndaj karbonit deri në 2050.

Sot ne jemi mbledhur këtu për të shënuar realizimin e vizionit tonë –atë të përpjekjes për pavarësi energjetike dhe transformimit të sektorit drejt energjisë edhe të pastër edhe të qëndrueshme.

Duke shfrytëzuar potencialin e energjisë së pastër, ne jemi duke shtruar rrugën për një të ardhme më të gjelbër dhe miqësore ndaj mjedisit. Po zvogëlojmë gjurmët tonë të karbonit dhe efektet e dëmshme të ndryshimeve klimatike, duke nxitur njëkohësisht rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës.

Ligji për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë dhe Strategjia jonë e re e Energjisë tregon përkushtimin tonë për të krijuar një mjedis të favorshëm dhe të qëndrueshëm për të investuar.

Kosova ofron mundësi të shumta për investitorët e huaj në sektorin e energjisë. Ne kemi ligjshmëri të mirë, institucione të besueshme, dhe treg të hapur për bizneset. Në të njëjtën kohë, politikat tona inkurajojnë konkurrencën e lirë dhe transparencën në ndërtimin e kapaciteteve të reja nga burimet e ripërtëritshme të energjisë.

Vendi ynë ka avantazhe të shumta, e ndër to janë edhe forca punëtore edhe e re edhe e kualifikuar, si dhe vendndodhja strategjike në rajonin e Ballkanit. Gjithashtu në këto dy vjet të qeverisjes sonë janë dyfishuar investimet e huaja direkte por në të njëjtën kohë pore dhe për një vit janë shtuar vlera e brutoproduktit vendor pra përmasa e ekonomisë tonë aq sa dikur duheshin tri vjet marrë se bashku, andaj të gjithë ata që investojnë në vendin tonë nuk investojnë thjesht në një vend i cili do të zhvillohet dikur në të ardhmen por një vend i cili tashmë po zhvillohet dhe ekonomia e të cilit tashmë po rritet.

Kushtet e favorshme krijojnë mundësi që investitorët të zhvillojnë bizneset e tyre në Kosovë dhe investimet e tyre të suksesshme padyshim që sjellin përfitime për të gjithë, pasi që kontribuojnë në rritjen ekonomike të vendit, krijimin e vendeve të reja të punës dhe ofrimin e mundësisë të kompanive vendore në çdo segment të zinxhirit të vlerës.

Ne jemi të hapur dhe të përkushtuar për të punuar me investitorët e huaj dhe të krijojmë një mjedis bashkëpunimi të mirëfilltë, me qëllim që të mundësojmë zhvillimin e sektorit të energjisë dhe të arrijmë qëllimet tona ambicioze për energji të qëndrueshme dhe zhvillim ekonomik.

Siç e tha edhe kryeshefi, z. Schnuse, dielli është energji, Gjakova është vend me diell e Siemensi nuk është vetëm korporatë gjermane por edhe brend botëror andaj përgëzime për punën!

Ju dëshiroj shumë suksese e ju faleminderit të gjithëve!. /Lajmi.net/