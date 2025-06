Nisin punimet për depon e re të barnave në Kosovë

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, bashkë me ministrin në detyrë të Shëndetësisë, Arben Vitia, kanë përuruar të martën fillimin e punimeve për depon e re të barnave në Kosovë.

Kjo depo u tha se do të jetë moderne dhe sipas standardeve ndërkombëtare, që do të mundësojë ruajtjen e barnave dhe shpërndarjen sa më të mirë të tyre në të gjitha spitalet.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se kostoja totale e këtij projekti do të jetë 1 milion e 770 mijë euro.

“Barnat në Kosovë janë mbajtur, se s’mund të them janë ruajtur, në ambiente të pasigurta, të papërshtatshme dhe me rrjedhje uji. Ky objekt në Fushë Kosovë, pranë KQZ-së, do të mundësojë që barnat të ruhen sipas standardeve të larta ndërkombëtare. Hapësira, e cila shihet se është nën kulm dhe me mure, por ende e parregulluar nga brenda, ka një sipërfaqe prej mbi dy mijë metra katrorë dhe do t’i shtohet një aneks prej 500 metrash katrorë”, tha ai.

Ndërkaq, ministri në detyrë, Arben Vitia, tha se ky projekt është ndër më të rëndësishmit për shëndetësinë kosovare, pasi ka të bëjë me ruajtjen e barnave – një faktor që ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimeve për pacientët.

“Ky projekt është ndër më të rëndësishmit për shëndetësinë kosovare, pasi ka të bëjë me ruajtjen e barnave – që domosdoshmërish ndikon në cilësinë e shërbimeve për pacientët dhe qytetarët tanë. Për më shumë se 20 vjet, barnat janë ruajtur në ambiente aspak të përshtatshme për këtë qëllim. Ambienti aktual ka një sipërfaqe prej rreth një mijë metrash katrorë, e cila nuk është e përshtatshme për ruajtjen e barnave. Kjo depo e re do të jetë moderne; përveç kushteve teknike, do të instalohen edhe sisteme të ndryshme digjitale që do të mundësojnë menaxhimin dhe shpërndarjen sa më të mirë të barnave në spitalet dhe komunat e vendit”, tha Vitia.

Depoja e re do të ndërtohet në zonën industriale në Fushë Kosovë./kp