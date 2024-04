Nisin punimet në zgjerimin e rrugës Kijevë-Dollc por protestojnë banorët Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka inaguruar fillimin e punimeve për zgjerimin e rrugës nacionale N9-Segmenti Kijevë-Dollc, rrugë e cila, do të lidh kryeqytetin me pjesën perëndimore të Kosovës. Megjithatë, aty dolën për të protestuar edhe banorët e kësaj ane, pasi po mbyllen bizneset e tyre. Kurti së bashku me ministrin e Infrastrukturës, Liburn Aliu,…