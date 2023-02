Nisin hetimet për dhëndrin e Jetish Malokut, Nazmi Krasniqi dyshohet se falsifikoi dokumente për t’u bërë prokuror Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet lidhur me rastin ku Nazmi Krasniqi, dhëndri i kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, dyshohet se ka arritur të bëhet prokuror me një varg shkeljesh. Burimet e Paparacit thonë se Prokuroria tashmë ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për punësimin e tij. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në…