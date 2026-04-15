Nisin aksionet në Prishtinë: Konsumatorët me borxhe mbi 500 euro rrezikojnë shkyçjen nga uji
Lajme
Në Prishtinë kanë nisur aksione për shkyçjen e konsumatorëve nga rrjeti i ujësjellësit, të cilët kanë borxhe të pashlyera për shërbimet e ujësjellësit.
Sipas njoftimit të Kompanisë Rajonale e Ujësjellësit Prishtina, të gjithë konsumatorët që kanë borxhe mbi 500 euro obligohen të kryejnë pagesat në afatin sa më të shkurtër të mundshëm, në mënyrë që të shmangin masat e shkyçjes.
Në kuadër të këtyre aksioneve, po asiston edhe Policia e Kosovës, ndërsa aksionet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
Nga KRU “Prishtina” bëhet e ditur se qëllimi i këtyre masave është rritja e disiplinës në pagesa dhe përmirësimi i shërbimeve për konsumatorët. /Lajmi.net/