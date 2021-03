Nis vaksinimi i mësuesve në Shqipëri, Rama: Asnjë shqetësim për AstraZeneca

Kryeministri Edi Rama ishte sot i pranishëm në shkollën “4 Dëshmorët” në Tiranë, ku po zhvillohet vaksinimi i mësuesve me vaksinën AstraZeneca.

Në një prononcim për mediat, Rama informoi se nga dita e hënë do të nisë vaksinimi i mësuesve në të gjithë Shqipërinë.

“Siç e dini ne kemi marrë dje 38 400 doza AstraZeneca dhe menjëherë kemi nisur vaksinimin e mësuesve, sikundër e kemi thënë dhe sikundër është plani i veprimit. Do të shtrihet ditën e hënë në të gjithë Shqipërinë sipas njësive administrative me shkollat që do të shërbejnë si qendra vaksinimi. Këtu te njësia 8 janë 6 kolektivë mësuesish në 6 shkolla që kanë oraret dhe vijnë dhe bëjnë vaksinën”, tha Rama.

I pyetur mbi pezullimin e vaksinës AstraZeneca nga disa vende, Rama tha se “vaksina AstraZenca është pezulluar në disa vende, është e vërtetë, siç është e vërtetë që ju të gjithë jeni në detyrimin e madh profesional dhe njerëzor që të mos bëheni përçues të të pavërtetave, të lajmeve të pakonfirmuara që krijojnë panik”.

Rama tha se ka shumë lajme të rreme dhe shumë luftë tregtare, por informatat merren nga burimet zyrtare.

“Vetëm burimet zyrtare mund të japin garanci dhe siguri. Merruni me burimet zyrtare në Itali, Britaninë e Madhe, Danimarkë e kudo qoftë që të kuptoni dhe të kuptojnë të gjithë atë që ndodh. Ne merremi me këtë punë intensivisht, por ta kuptojnë të gjithë njerëzit se nuk ka absolutisht asnjë shqetësim”, tha Rama.

Lidhur me procesin e vaksinimit, ai tha se në të gjithë territorin e Shqipërisë do të fillojë vaksinimi ditën e hënë.