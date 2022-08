Nis takimi mes Vuçiqit dhe shefit të NATO-s në Bruksel Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, është takuar me sekretarin e NATO-s, Jens Stoltenberg. Siç njoftohet, Stoltenberg e Vuçiq e kanë nisur takimin në orën 15:00, shkruan lajmi.net. Pas takimit pritet të ketë edhe konferencë për media. Menjëherë pas përfundimit të saj, Stoltenberg do të takohet edhe me të parin e Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti.…