Nis takimi mes Kurtit e Krasniqit

Ka filluar takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-së, Memli Krasniqi, ku pritet të diskutohet për agjendën legjislative të Kuvendit dhe zgjedhjet e parakoshme në vend.

Lideri opozitarë është i vetmi që ka pranuar ftesën për takim të kryeministrit Albin Kurti, ndërkaq kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj kanë refuzuar ftesën, me arsyetimin se diskutimi për agjendën legjislative është në domenin e Kuvendit. Në këtë takim po merr pjesë edhe shefja e GP të VV-së, Mimoza Kusari Lila.

Pas takimit Kurti dhe Krasniqi pritet të deklarohen për medie.

Ndërsa, ftesa e kryeministrit Albin Kurti për takim me partitë opozitare është e pasinqertë, thotë politologu, Fidan Ukaj. Sipas tij, LDK dhe AAK me të drejtë e kanë refuzuar ftesën, ndërkaq shton se në takimin e sotëm të Kurtit me kryetarin e PDK-së, Memli Krasniqi krahas diskutimit për agjendën legjislative pashmangshëm do të flitet edhe për zgjedhjet e parakohshme.