Nis takimi inaugurues i Bordit të Paqes, merr pjesë presidentja Osmani
Presidentja Vjosa Osmani, me ftesë të Presidentit të ShBA-së, Donald Trump po merr pjesë në Takimin Inaugurues të Bordit të Paqes. Vjosa Osmani u rreshtua pranë liderëve botërorë në takimin inaugurues. Osmani e ka vlerësuar përfshirjen e Kosovës në Bordin e Paqes, si vend anëtar dhe bashkëthemelues, si një nga zhvillimet më të rëndësishme të…
Lajme
Presidentja Vjosa Osmani, me ftesë të Presidentit të ShBA-së, Donald Trump po merr pjesë në Takimin Inaugurues të Bordit të Paqes.
Vjosa Osmani u rreshtua pranë liderëve botërorë në takimin inaugurues.
Osmani e ka vlerësuar përfshirjen e Kosovës në Bordin e Paqes, si vend anëtar dhe bashkëthemelues, si një nga zhvillimet më të rëndësishme të politikës së jashtme të vendit në vitet e fundit, duke theksuar se ky hap e fuqizon drejtpërdrejt subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
“Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar të punojë ngushtë me aleatin tonë kryesor, SHBA-të, dhe me Bordin e Paqes për të sjellë rezultate konkrete, për të mbështetur paqen dhe stabilitetin në rajonet e prekura nga konfliktet dhe për të promovuar një të ardhme të bazuar në bashkëpunim, siguri dhe prosperitet të përbashkët”, pati deklaruar Osmani.
I pranishëm në takimin inaugurues është edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama./Lajmi.net/