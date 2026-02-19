Nis takimi inaugurues i Bordit të Paqes, merr pjesë presidentja Osmani

Presidentja Vjosa Osmani, me ftesë të Presidentit të ShBA-së, Donald Trump po merr pjesë në Takimin Inaugurues të Bordit të Paqes. Vjosa Osmani u rreshtua pranë liderëve botërorë në takimin inaugurues. Osmani e ka vlerësuar përfshirjen e Kosovës në Bordin e Paqes, si vend anëtar dhe bashkëthemelues, si një nga zhvillimet më të rëndësishme të…

Lajme

19/02/2026 15:40

Presidentja Vjosa Osmani, me ftesë të Presidentit të ShBA-së, Donald Trump po merr pjesë në Takimin Inaugurues të Bordit të Paqes.

Vjosa Osmani u rreshtua pranë liderëve botërorë në takimin inaugurues.

Osmani e ka vlerësuar përfshirjen e Kosovës në Bordin e Paqes, si vend anëtar dhe bashkëthemelues, si një nga zhvillimet më të rëndësishme të politikës së jashtme të vendit në vitet e fundit, duke theksuar se ky hap e fuqizon drejtpërdrejt subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.

“Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar të punojë ngushtë me aleatin tonë kryesor, SHBA-të, dhe me Bordin e Paqes për të sjellë rezultate konkrete, për të mbështetur paqen dhe stabilitetin në rajonet e prekura nga konfliktet dhe për të promovuar një të ardhme të bazuar në bashkëpunim, siguri dhe prosperitet të përbashkët”, pati deklaruar Osmani.

I pranishëm në takimin inaugurues është edhe kryeministri shqiptar, Edi Rama./Lajmi.net/

