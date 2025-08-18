Nis takimi i Trump me Zelensky dhe liderët evropianë (FOTO)

Bota

18/08/2025 21:20

Ka nisur tani edhe raundi i ri i takimeve të presidentit amerikan, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

Aktualisht, ai ka mbledhur rreth veten në tryezë, presidentin e Ukrainës, Volodymir Zelensky dhe shefin e NATO-s, Mark Rutte dhe liderë të tjerë evropianë.

Ai u shpreh me të nisur këtë takim në fjalimin e tij, se pas këtyre bisedimeve, do ta telefonojë me patjetër, presidentin rus, Vladimir Putin.

 

