Nis takimi i Trump me Zelensky dhe liderët evropianë (FOTO)
Ka nisur tani edhe raundi i ri i takimeve të presidentit amerikan, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Aktualisht, ai ka mbledhur rreth veten në tryezë, presidentin e Ukrainës, Volodymir Zelensky dhe shefin e NATO-s, Mark Rutte dhe liderë të tjerë evropianë. Ai u shpreh me të nisur këtë takim në fjalimin e tij, se…
Bota
Ka nisur tani edhe raundi i ri i takimeve të presidentit amerikan, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Aktualisht, ai ka mbledhur rreth veten në tryezë, presidentin e Ukrainës, Volodymir Zelensky dhe shefin e NATO-s, Mark Rutte dhe liderë të tjerë evropianë.
Ai u shpreh me të nisur këtë takim në fjalimin e tij, se pas këtyre bisedimeve, do ta telefonojë me patjetër, presidentin rus, Vladimir Putin.