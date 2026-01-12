Nis takimi i presidentes Osmani me komandantin e NATO-s, Wikoff
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani po pret në takim Komandantin e Komandës së Forcave të Përbashkëta të NATO-s në Napoli, Admiralin George M. Wikoff. Pas takimit, Presidenca ka njoftuar se do të lëshohet një komunikatë për media.
12/01/2026 17:36
