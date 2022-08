Nis takimi i Osmanit me Escobar dhe Lajçak Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor të SHBA-së, Gabriel Escobar dhe ndërmjetësin e dialogut Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Takimi po mbahet i mbyllur për medie. Pas takimit me presidenten Osmani, Lajçak dhe Escobar do të takojnë edhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Dy emisarët ndërkombëtarë po…