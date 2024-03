Nis shqyrtimi i opinionit për anëtarësimin e Kosovës në KiE në Paris

“Takimi i sotëm i Komitetit për Politikë dhe Demokraci në Paris takohet për të shqyrtuar dhe miratuar një draft-opinion mbi kërkesën e Kosovës për anëtarësim – është duke filluar tani”, thuhet në njoftim.

Asambleja tha se pas takimit do të deklarohen për rezultatin. /Lajmi.net/

Today’s meeting of the @PACE_Political Affairs Committee – meeting in Paris to consider and adopt a draft Opinion on *Kosovo’s request for @CoE membership – is getting under way now. Information on the outcome of the meeting here and on the site later… pic.twitter.com/IAE3DfUIfP

