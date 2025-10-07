Nis rrënimi i mbindërtimit në banesën e Julit
Në fillim të muajit shtator, banorët e një kompleksi në lagjen Lakrishte reaguan sa i përket disa punimeve në katin e fundit të ndërtesës, banesë në pronësi të Juliana Nurës, finalistes së BBVK1.
Aty dyshohej për mbindërtim falë shtimit të konstruksioneve teksa banorët pretendonin edhe për punë në kushte të mungesës së sigurisë.
Drejtori i Inspeksionit në Komunën e Prishtinës, Bekim Brestovci, pati pranuar se në vendin e ngjarjes janë hasur punëtorë dhe është konstatuar një “tentativë për mbindërtim”. Ai ishte shprehur për Kallxo.com se palës i është dhënë 7 ditë afat për rrënim.
E një muaj pas, ky proces ka nisur.
Prive By Liberta Spahiu ka publikuar pamje të makinerisë së rëndë që është angazhuar gjatë ditës së sotme për të rrënuar mbindërtimin. E vetë Nura ka reaguar indirekt përmes një story në Instagram.
Ajo, marrë shkas nga lajmi për bilancin e personave që kanë humbur jetën në Shqipëri për mbi 30 vjet shkaku i pronave është shprehur: “Edhe unë valla kam me ja nis me fol çka ndodh në këtë shtet”.
