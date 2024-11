Nis përmirësimi me furnizim të ujit të pijes në Mitrovicë Gjendja e furnizimit me ujë të pijes për qytetarët e Mitrovicës po përmirësohet gradualisht pas shpërthimit në kanalin e Ibër Lepencit një ditë më parë. KRU Mitrovica ka nisur me trajtimin dhe shpërndarjen e ujit, por me kapacitet të reduktuar. “Furnizimi me ujë të pijes fillimisht do të arrijë te konsumatorët të cilët gjenden të…