Nis numërimi i votave me postë, ato nga përfaqësitë diplomatike drejt fundit të numërimit Numërimi i votave për subjektet politike në Kosovë nga përfaqësitë diplomatike jashtë vendit është drejtë fundit. Sipas KQZ-së numërimi i këtyre votave ka arritur në 93%, derisa tanimë ka filluar edhe numërimi i votave me postë. Numërimi i votave me postë ka nisur ani pse ende nuk është përmbyllur ai për përfaqësitë diplomatike. Numërimi për…