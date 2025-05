Nis një operacion kërkimi në Malet e Sharrit Një operacion kërkim-shpëtimi ka nisur në Malet e Sharrit. Nga Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës nuk kanë dhënë më shumë detaje lidhur me operacionin. Për këtë operacion deri me tani nuk dihen detaje më shumë, por që do të publikohen me kohë.