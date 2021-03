Seanca e sotme e Salih Mustafës në Dhomat e Specializuara do të transmetohet me vonesë.

Dhomat e Specializuara kanë konfirmuar vonesën nëpërmjet një njoftimi.

“Transmetimi i Konferencës për ecurinë e çështjes në çështjen kundër Salih Mustafës, e cila do të mbahet sot në orën 11:00, do të bëhet me një vonesë prej 45 minutash”, thuhet në njoftimin e tyre. /Lajmi.net/